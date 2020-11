Pieksämäeltä löytyi kymmenen uutta koronatartuntaa

0

Kaikkiaan kymmenen uutta positiivista koronatestien tulosta on löytynyt Pieksämäeltä, tiedottaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote. Kaikki uudet tartunnat löytyivät aiemmin karanteeniin asetettujen joukosta, eikä uusia altistuksia muille ole tapahtunut. Tartunnat liittyvät perjantaina uutisoituun laajaan tartuntaketjuun. Mikkelissä tai muualla Essoten alueella ei ole eilen maanantaina 16. marraskuuta uutisoitujen tartuntojen jälkeen löytynyt uusia tapauksia.

– Pieksämäki on koronan suhteen kiihtymisvaiheessa ja Mikkelin alue kiihtymisvaiheen kynnyksellä. Muu alue on perusvaiheessa, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Essote laajentaa koronatestauksen kapasiteettia Mikkelissä. Kuntayhtymän mukaan testien tulokset tulevat keskimäärin vuorokauden sisällä. Sen sijaan tällä hetkellä on jonkin verran viiveitä negatiivisten koronatestitulosten tekstiviesti-ilmoituksissa. Tämä johtuu pandemiapäällikkö Hans Gärdströmin mukaan Essoten tietojärjestelmän päivityksestä.