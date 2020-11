Lisää koronatartuntoja Essoten alueella – kasvomaskeja suositellaan käytettäväksi koko Essoten alueella

0

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten alueelta on viikonlopun aikana löydetty lisää koronatartuntoja. Lauantaina uusia koronatartuntoja löytyi kolme, joista kaksi havaittiin Pieksämäellä ulkomailta Suomeen saapuneiden testeissä, kertoo Essote tiedotteessa. Lisäksi Mikkelissä löytyi yksi uusi positiivinen testitulos kaupungin työntekijältä.

Essoten mukaan Mikkelissä on voinut altistua Tokmannissa keskiviikkona 11.11. klo 16-16.45, Prismassa torstaina 12.11. klo 16-17 ja kaupungin virastotalon lounashuoneessa tiistaina, keskiviikkona ja torstaina 10.-12.11. klo 11.45-12.15.

Sunnuntaina uusia tartuntoja löytyi niin ikään kolme. Yksi näistä liittyi Mikkelin kaupungintalolla ilmenneeseen tartuntaketjuun. Mikkelin kaupunki on sulkenut kaupungintalon ja virastotalon viikon ajaksi varotoimenpiteenä.

Kaksi sunnuntaina löydettyä koronatartuntaa liittyvät perjantaina Mikkelissä todettuun ammattiopisto Esedun tartuntaketjuun. Essoten suosituksesta Esedu siirtyy seuraavaksi kahdeksi viikoksi etäopetukseen Mikkelin Otavankadun, Raviradantien sekä Kinnarin toimipisteissä.

– Suosittelemme, että kaikki maanantaista 9.11. lähtien Esedulla, Mikkelin kaupungintalolla ja kaupungin virastotalolla asioineet välttävät tarpeettomia sosiaalisia kontakteja koko tulevan viikon. Koko Essoten alueella suosittelemme vahvasti kasvomaskien käyttöä. On erittäin suuri riski, että koko alue siirtyy koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen, mikä tietää tiukempia rajoituksia, sanoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Koronalle on voinut altistua Mikkelissä seuraavissa paikoissa: keskiviikkona 11.11. Ramin konditoriossa kauppakeskus Aleksissa klo 12-13 sekä Mikkelin lähiliikenteessä bussivuoroilla 1,2 ja 3 perjantaina 13.11. sekä aamu- että iltapäivävuoroilla.

Tänään maanantaina 16. marrraskuuta löytyi jälleen kaksi uutta koronapositiivista Mikkelistä. Molemmat positiiviset testitulokset liittyvät aiemmin todettuihin Mikkelin tartuntaketjuihin. Lisäksi ammattiopisto Esedulta on löytynyt uusia taudeille altistuneita. Essote tulee asettamaan karanteeniin tänään useita kymmeniä henkilöitä.

– Olemme Essoten alueella koronan kiihtymisvaiheen kynnyksellä. Kaikkien varovaisuus on nyt tarpeen, jotta saamme jälleen tukahdutettua taudin alueellisesti, muistuttaa Seppälä.

Kaikkien lieväoireistenkin tulee hakeutua testeihin jättämällä sähköisen yhteydenottopyynnön Omaolon arvion kautta tai soittamalla Päivystysavun numeroon 116117.