Pieksämäen suuren koronaryppään jäljitys on loppusuoralla – Pieksämäki ottaa käyttöön kiihtymisvaiheen suositukset

Pieksämäellä eilen torstaina 12. marraskuuta löytyneen 64 korotartunnan jäljitys on pääosin saatu tehtyä. Jäljitystä on tehnyt Essoten ja Pieksämäen kaupungin yhteinen tiimi, kertoo sote-kuntayhtymä tiedotteessa.

– Arviomme mukaan noin kolmasosa positiivisen testituloksen saaneista on sairastanut taudin viimeisen kuukauden aikana. He myös sopisivat tartunnan lähteeksi lähiviikkojen aikana Pieksämäeltä tulleisiin muihin tapauksiin, joiden lähde on tähän asti jäänyt epäselväksi, kertoo Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström tiedotteessa.

Isolla osalla koronatartunnan saaneista on tällä hetkellä lieviä oireita. Suurin osa on oireettomia. Kaikkiaan Pieksämäellä on todettu tällä viikolla 70 tartuntaa.

– Partaharjun puutarha on terveydenhuollon näkökulmasta toiminut vastuullisesti ja ollut isona apuna tartuntojen jäljityksessä. Tässä yhteydessä haluan kiittää myös Etelä-Savon pelastuslaitosta, joka auttoi testauksen järjestämisessä puutarhalle, kiittelee Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Viimeisen viikon aikana myös muut henkilöt ovat voineet altistua koronataudille useissa paikoissa Pieksämäellä, varsinkin ruokakaupoissa. Lisäksi virukselle on voinut altistua sunnuntaina 8.11. kello 10-12 välisenä aikana Pieksämäen ortodoksisessa kirkossa.

Suuren altistuneiden määrän takia Essote ja Pieksämäen kaupunki ovat suunnitelleet rajoitustoimet, joilla pyritään nopeasti ja tehokkaasti estämään taudin eteneminen ja tukahduttamaan se niin terveysturvallisuuden takaamiseksi kuin yritystoimintojen jatkumisen vuoksi.

– Kasvomaskeja tulee käyttää suosituksen mukaisesti koko Essoten alueella ja lievissäkin oireissa hakeutua testeihin joko Omaolon arvion tai Päivystysavun numeron 116117 kautta, muistuttaa Gärdström.

Pieksämäen kaupunki kertoo verkkosivuillaan, että Pieksämäki on koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa, ja kaupungissa on nyt otettu Essoten ohjeistamana käyttöön sen mukaiset suositukset, jotka ovat voimassa 21. marraskuuta saakka. Lisää tietoja suosituksista löytyy Pieksämäen kaupungin verkkosivuilta.