Pieksämäeltä paljastui 64 koronatartunnan ryväs

Suuri koronatartuntojen ryväs on löytynyt Essoten alueelta, tiedottaa sote-kuntayhtymä. Keskiviikkona 11. marraskuuta Partaharjun puutarhan alueella Pieksämäellä järjestetystä lähes 200 henkilön joukkotestauksesta on tullut 64 positiivista tulosta.

– Essote teki ison testausurakan paikan päällä. Nyt voimme arvioida, että se oli oikeaan osunut toimenpide. Tiedotamme asiasta perjantaina lisää, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Aiemmin alkuviikosta samasta tartuntaketjusta löytyi kuusi tapausta. Essote ja Pieksämäen kaupunki jäljittävät yhteistyössä tartuntaketjua.

Mikkelin keskussairaala on nostanut toimintavalmiuttaan tartunnanjäljityksen suhteen ja sairaalahoitoa tarvitsevia koronapotilaita varalta.