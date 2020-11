0

Kangasniemen kulttuurielämässä vuosia vaikuttanut kansantaiteilija Tapani Lahikainen on kuollut sairastettuaan pitkään. Hän oli kuollessaan 72-vuotias.

Kangasniemeläiset muistavat hänet erityisesti Koko Yön Kupsajaisista, joita hän järjesti yhdessä Asta-vaimonsa Kangasniemen Käpyniemessä useiden vuosien ajan. Tapahtumassa esiintyi satoja Suomen parhaita kansanmusiikin taitajia, Tapani Lahikaisen ystäviä. Kupsajaiset kokosivat nauttimaan musiikista ja tanssista parhaimmillaan jopa 3000-päisen yleisön. Viimeiset Kupsajaiset pidettiin vuonna 2017. Tapani Lahikainen palkittiin yhdessä vaimonsa Astan kanssa vuonna 1994 kunnan kulttuuripalkinnolla kansanmusiikin edistämiseksi tekemästään työstä.

Kangasniemen Harjunmaasta syntyisin ollut Lahikainen oli kansan rakastama runoilija, lauluntekijä ja muusikko. Hän kirjoitti satoja runoja ja teki niihin kymmeniä sävellyksiä. Lahikaisen runoihin ovat lisäksi tehneet sävellyksiä lukuisat hänen muusikkoystävät ja säveltäjät. Esimerkiksi Toivo Kärki sävelsi hänen runonsa Laulu Ruijan tytölle ja Rauno Lehtisen käsialaa on sävellys runoon Onnen oljet. Tapani Lahikaisen runous elää ja voi hyvin musiikissa. Hänen varsinainen hitti on Ellin boksi -sävelmään tehty teksti Haitarikilpailut, joka on levytetty jo kolme kertaa. Sitä myös esitetään paljon. Kappaleen ovat levyttäneet Muistelo-orkesteri, Mainarit-orkesteri ja Marttilan PiiloPelimannit.

Tapani Lahikainen oli myös ahkera esiintyjä. Esimerkiksi Kaustisten kansanmusiikkijuhlilla hän esiintyi vuosikymmenten ajan jo 1970-luvulta alkaen ja teki huuliharppukeikkoja ulkomaita myöten. Tapani esiintyi myös yhdessä haitaria soittavan vaimonsa Astan sekä perheensä oman Syrjänperän-orkesterin kanssa, jossa poika Tuomas soitti ja tytär Hannele lauloi. Lisäksi pariskunnalla on tytär Helinä.

Musiikin ja runojen tekeminen oli Tapani Lahikaiselle tärkeää, mutta yhtä tärkeitä olivat taitelijaystävät.

– Kaikkein paras palkka taiteilijalle on, että joka vuosi saa uusia hyviä kavereita, hän kertoi vuonna 2015 Kangasniemen Kunnallislehdelle antamassaan haastattelussa.