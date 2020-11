Pääkirjoitus: Nyt on oikea aika markkinoida

0

Uutiset kertovat, että moni suomalainen haaveilee maallemuutosta. Poikkeuksellisia korona-aikoja elävien suomalaisten silmissä maaseudun väljyys ja luonnonläheisyys vaikuttavat turvallisilta ja houkuttelevilta. Tilastot kertovat, että monet ovat jo lähteneet noita haaveitaan toteuttamaan käytännössä. Kangasniemellekin on saatu tämän vuoden aikana uusia asukkaita. Talot ja mökit ovat menneet hyvin kaupaksi ja remonteissa mökkejä on muokattu paremmin etätyöhön sopiviksi.

Uuteen tilanteeseen on reagoitu nyt myös kunnan markkinoinnissa. Viime viikolla Helsingin Uutisissa julkaistiin Kangasniemen advertoaali, jossa Helsingistä Kangasniemelle muuttaneet Julius ja Saara Cederström vakuuttavat: Täällä on hyvä olla. Mainosta aiotaan julkaista myös muilla alueilla, joilla voisi olla potentiaalisia muuttajia.

Infoiskuilla kunta on lähestynyt myös sellaisia kangasniemeläisten yritysten työntekijöitä, jotka eivät vielä asu Kangasniemellä. Asuinpaikan vaihtoon houkutellaan mm. vuokrakampanjalla, jossa kunta maksaa tänne muuttavan ja vuoden vuokrasopimuksen kunnan tai Vuokratalot Oy:n kiinteistöihin tekevän työntekijän ensimmäisen vuoden vuokrasta puolet.

On erinomainen asia, että kunta lähestyy potentiaalisia muuttajia juuri nyt. Kun maaseutu ja maallemuutto kiinnostavat, voi kunnan oikea-aikainen mainos olla ratkaiseva tekijä muuttopäätöksessä. Erinomaista on sekin, että kunnan mainoksessa korostuvat uusien asukkaiden kasvot ja tarinat. Toivottavasti Kangasniemellä hyvin viihtyvät Cederströmit saavat pian seurakseen runsaasti uusia muuttajia.