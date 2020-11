Poikkeusolojen pähkinät osa 33

0

Kysymykset:

1. Mikä on maailman yleisin kahvipapulajike?

2. Mitä tarkoittaa termi nomofobia?

3. Kuka on Kangasniemen kunnan sivistyslautakunnan nykyinen puheenjohtaja?

4. Kuka kirjailija mainitaan Juicen kappaleessa ”Marilyn”?

5. Mitä sana lassie tarkoittaa Pohjois-Englannissa ja Skotlannissa?

6. Minkä Suomessa myytävän automerkin nimi on suomeksi ’Kuulehan’?

7. Mitä ovat Synkeä Sakari, Blue Congo ja Violet Queen?

8. Missä sijaitsee Apteekkarinväylä?

9. Mikä on aktimetri?

10. Mikä sama sana sopii yhdyssanan alkuosaksi kaikkiin seuraavista yhdyssanan jälkiosista: -harjoittelu, -liha ja -pesu?

Oikeat vastaukset löytyvät 12.11. ilmestyvästä Kangasniemen Kunnallislehdestä.

Pähkinät laati Antti-Jussi Kuutti, joka haastaa ensi viikon kysyjäksi Päivi Kettusen.