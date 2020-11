Majakka-illassa soivat lempeät laulut

0

Tänään keskiviikkona 11. marraskuuta kirkossa ja seurakunnan somekanavien kautta soivat jälleen lempeät sävelet Niina-Maria Tiihosen luotsaaman Majakka-bändin esittämänä.

Laulujen välissä kuulemme Raamatun jakeita, joiden lukijat myös kertovat siitä, mitä heidän valitsemansa teksti heille merkitsee. Tällä kertaa lukijoina ovat Ritva Alanne ja Riitta Tiusanen sekä Hannu Laitinen ja Niko Tompuri.

Niko Tompurin kitaroineen on jo muutaman kerran voinut bongata Syvä Huokaus-yhtyeestä. Niko on monipuolinen musiikin ammattilainen, joka sovittaa ja säveltää musiikkia laidasta laitaan. Sen lisäksi hän opettaa muun muassa kitaran ja ukulelen soittoa.

– Illan tunnuksena olevalla majakalla on vahva merkitys: sen valo on luotettava suunnannäyttäjä, joka osoittaa tien kohti turvallista päämäärää, kertoo pastori Tuula Suuronen, joka toimii illan juontajana.

Seurakunnan kirkossa järjestämässä Majakka-illassa noudatetaan turvavälejä ja tulijoiden toivotaan ottavan omat maskit mukaan. Iltaan voi osallistua myös ruudun äärellä seurakunnan YouTube- ja Facebook -kanavien kautta.

Majakka-ilta keskiviikkona 11.11. klo 18 alkaen kirkossa ja seurakunnan somekanavien kautta.