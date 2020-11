Yksi uusi koronatartunta on löytynut Pieksämäeltä – koronalääkärit kehottavat testeihin pienistäkin korona-oireista

0

Yksi uusi positiivinen koronatestin tulos on löytynyt Essoten alueelta Pieksämäeltä. Altistuneet on tavoitettu ja asetettu karanteeniin. Kokonaisuudessaan Essoten alueen koronatilanne on ollut viime päivinä yksi Euroopan parhaimmista. Essoten koronalääkärit kehottavat edelleen alueen ihmisiä hakeutumaan testeihin pientenkin koronaan viittaavien oireiden johdosta.

– Testeihin tullut viime aikoina paljon ihmisiä, joilla on ollut flunssaoireita useita päiviä ennen testiin tuloa. Ennen koronanäytteenotossa käyntiä ei saa lievissäkään flunssaoireissa liikkua ja tavata muita ihmisiä. Yksikin tartunta voi muuttaa tilanteen nopeasti, muistuttaa Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Alkava pikkujoulukausi ja eri tapahtumat voivat lisätä tartuntoja.

– Toivon ihmisiltä vastuullista käytöstä. Se on meidän kaikkien etu. Valtakunnallisia ja alueellisia suosituksia kannattaa noudattaa niin arjessa kuin juhlassakin, kehottaa pandemiapäällikkö Hans Gärdström.