Pääkirjoitus: Yritykset luovat menestystä

0

Tilastot kertovat, että koronan vaivaamassa Suomessa Kangasniemi on kuulunut menestyjien joukkoon. Työllisyystilanne on nyt parempi kuin vuosi sitten, jolloin koronasta ei vielä tietty mitään. Lisäksi kuntaan on onnistuttu houkuttelemaan uusia asukkaita. Vahva muuttovoitto osoittaa, että uutiset suomalaisten halusta muuttaa maalle eivät ole pelkkää huhua ja spekulaatiota. Kangasniemen kaltaisilla kunnilla voi olla edessään luultua parempi tulevaisuus.

Kangasniemen menestyksen ytimessä ovat yritykset. Tietenkin meillä on yrityksiä, jotka ovat koronan vuoksi joutuneet vaikeuksiin, mutta yleisvaikutelma on, että paikalliset yritykset ovat menestyneet hyvin. Kesän ja vilkkaan syksyn ansiosta monet palveluyritykset ja erikoisliikkeet ovat onnistuneet paikkaamaan maaliskuun täyspysäytyksen aiheuttaman talousloven. Tärkeätä on myös se, että Lapaskankaan teolliset yritykset ovat menestyneet hyvin. Toiminnan laajennuksia on toteutettu ja lisää työvoimaa palkattu.

Yrittäjäyhdistyksen oli tarkoitus nyt marraskuussa juhlia 40-vuotista taivaltaan. Aktiivinen yhdistys olisi kieltämättä juhlansa ansainnut. Turvallisuussyistä juhlat jäävät nyt juhlimatta, mutta näkymättömiin yhdistys ja paikalliset yritykset eivät jää. Yhdistys toteuttaa hienon 40 tarinaa yrittäjyydestä -kampanjan, jonka tuotoksina verkossa ilmestyy 40 paikallisten yritysten esittelyvideota ja samat yritykset esiintyvät myös tämän lehden juttuvälähdyksissä.

Juhlakampanja on paikallaan. Aineisto vakuuttaa jälleen kerran, että Kangasniemi on täynnä monipuolista osaamista. Meidän kuluttajien tehtävä on käyttää paikallisia palveluita ja siten varmistaa, että palvelut voivat säilyä ja edelleen kehittyä.