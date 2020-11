Kolumni: Valonpilkahduksia

0

Monen mielestä marraskuu on yksi vuoden synkimpiä ja kurjimpia kuukausia, menneen kesän lämpö on enää muisto vain ja edessä on koko pitkä, kylmä talvi. Itse kuulun syysihmisiin, viihdyn villasukissa ja nautin pimeydestä kilokaupalla kynttilöitä poltellen.

Koko maailman uutisvirtaa hallitsee edelleen päivästä, viikosta ja kuukaudesta toiseen korona ja sen mukanaan niin yksittäisille ihmisille kuin yrityksille tuomat rajoitukset, taloudelliset haasteet ja jopa pelkokin. Siksi pitää yrittää löytää ympäriltään kaikenlaisia pieniäkin valonpilkahduksia, positiivisia signaaleja, jotka antavat uskoa tulevaan.

Kangasniemi on päässyt ainakin toistaiseksi viruksen suhteen vähällä ja elämä on saanut jatkua suunnilleen normaalina – toivotaan, että tilanne pysyy samanlaisena edelleen! Lukuisilla paikkakunnan kesäsesongista pitkälti riippuvaisilla yrityksillä oli hyvä, jopa erinomainen kesä. Rakennuspuolella oli vilkasta, mökkikauppaa tehtiin vauhdikkaasti, palvelusektorilla ja erikoisliikkeissä riitti asiakkaita. Pidempään mökeillä viihtyvät vapaa-ajan asukkaat, kodin ja mökin kohennukseen panostaminen ja selkeästi runsastunut kotimaan matkailu lisäsivät kysyntää ja myyntiä. Monet yrittäjät ovat kertoneet myös syksyn olleen poikkeuksellisen vilkas ja tulevaisuuteenkin katsotaan varovaisen optimistisesti. Paikkakunnalla on avoimia työpaikkoja eri aloilla, työttömyys on alhainen ja muuttovoittokin kertoo paikkakunnan vetovoimasta.

Yhtenä ilmiönä tässä ajassa haluaisin nostaa esiin kangasniemeläisten keskuudessa virinneen ”kotiseuturakkauden”, joka ilmenee varsinkin sosiaalisen median puolella. Siellä nostetaan jatkuvasti esiin paikkakunnan hyviä puolia, jaetaan vinkkejä toisille ja kehutaan ja kiitetään saadusta hyvästä palvelusta. Tuntuu, että on ehkä aiempaa paremmin ymmärretty paikkakunnan palveluiden ja yritysten merkitys, ja se, että vain käyttämällä niitä turvaamme oman kylän monipuolisen palvelurakenteen säilymisen jatkossakin. Iso kiitos siis teille kaikille asiakkaille – teidän kannustuksenne lämmittää monen yrittäjän mieltä!

Vaikka itse pidänkin paljon enemmän kasvokkain kohtaamisesta ja aidosta kanssakäymisestä, on virtuaalinen maailma tullut jäädäkseen ja sen merkitys korostuu erityisesti tässä tilanteessa. Kangasniemen Yrittäjät täyttää tänä vuonna 40 vuotta ja juhlallisuuksien järjestäminen on vaatinut mielikuvitusta. Videokampanjan myötä pääsee kurkistamaan 40 yrityksen arkeen ja itse pääjuhla palkitsemisineen kutistetaan pieneksi tilaisuudeksi, jota voivat kuitenkin kaikki halukkaat seurata sosiaalisen median kautta lähetettynä. Juhlitaan tällä kertaa näin, tulevaisuudessa varmasti taas perinteisempäänkin tyyliin.

Kaikenlaisia valonpilkahduksia on siis ilmassa, joten sinnitellään näiden hankalien aikojen läpi yhdessä toisiamme tukien!