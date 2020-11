Kaksi koronatartuntaa löytyi Essoten alueelta – pandemiapäällikkö toivoo vastuullista käytöstä

0

Kaksi uutta positiivista koronatestien tulosta on löytynyt Essoten alueella Pieksämäellä, kerrotaan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten tiedotteessa. Tartunnoista toinen on saatu ulkomailta ja toinen todennäköisesti paikallisesti. Tartunnat eivät liity toisiinsa. Altistuneiden jäljitys on parhaillaan käynnissä

Essoten koronalääkärit kehottavat alueen ihmisiä hakeutumaan testeihin pientenkin koronaan viittaavien oireiden johdosta.

– Vaikka meillä on tilanne nyt rauhallinen, tartuntoja on paljon kaikkialla lähimaakunnissa. Testeihin pitää tulla lievissäkin oireissa, jotta saamme pidettyä tilanteen edelleen Europan parhaimpana. Yksikin oireisena liikkuva voi keikauttaa sen paljon huonommaksi, muistuttaa Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Alkava juhlakausi voi myös lisätä tartuntoja.

– Toivon ihmisiltä vastuullista käytöstä. Se on meidän kaikkien etu. Valtakunnallisia ja alueellisia suosituksia kannattaa noudattaa niin arjessa kuin juhlassa. Kun kokoonnutaan, tehdään se pienellä porukalla, kehottaa pandemiapäällikkö Hans Gärdström.

Essote suosittaa kasvomaskin käyttöä joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää, erityisesti ruuhkavuoroilla linja-autoissa ja junissa.

Kuntayhtymä suosittaa kasvomaskin käyttöä myös matkalla koronavirustestiin tai pois sieltä sekä testitulosta odotellessa.

Kasvomaskia Essote suosittelee myös riskialueelta Suomeen palatessa ja siirtyessä maahantulopaikasta, kuten lentokentältä, karanteeniin.

Kasvomaskia suositellaan lisäksi, jos karanteenin aikana on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella, esimerkiksi akuuttiin terveysasiaan liittyvä matka.

Essote suosittelee niin ikään käyttämään maskia tilanteissa, joissa turvavälien pitäminen on vaikeaa. Tällaisia tilanteita voivat olla laajat yleisötapahtumat joissa turvavälien pitäminen on vaikeaa kuten urheilutapahtumat, messut ja musiikkitilaisuudet. Joukkotapahtumissa Essote suosittelee tapahtumapaikalla oleville järjestävän tahon edustajille ja myyntipisteiden henkilöstölle kasvon peittävän visiirin tai suojamaskin käyttöä.

THL:n mukaan Essoten alueella on tehty kaikkiaan 18 604 koronatestiä, joka on 18 967 testiä 100 000 asukasta kohden. Essoten alueella on tehty toiseksi vähiten testejä asukaslukuun suhteutettuna. Tätä vähemmän testejä on tehty ainoastaan Vaasan sairaanhoitopiirissä, jossa on tehty 29 487 testiä, joka on 17 365 testiä 100 000 asukasta kohti.