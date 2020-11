Poikkeusolojen pähkinät osa 32

0

Kysymykset:

1. Mistä on tehty kangasniemeläinen perinneruoka ruakarokka?

2. Otto Mannisen isän Topiaksen kerrotaan sanoneen näin: ”Mitähän tuostakin pojasta oikeen tulloo, ku se on niin riähkäne”? Mitä riähkänen tarkoittaa?

3. Millä sanoilla alkaa Puulajärven valssi?

4. Jos syöt välipalaksi vintikkaa ja lirpotinta, mitä laitat suuhusi?

5. Entä mitä syöt, jos syöt hipleitä?

6. Keiden käsialaa on upea valokuvateos Kahdeksan vuodenaikaa: löytöretkiä Puulalle?

7. Missä Anni Swanin kirjassa seikkaillaan Koivumäen kartanossa?

8. Mistä aineksesta perinteinen puhelinkakku saa makunsa?

9. Mihin kaupunkiin sijoittuu Maria Kuutin ensimmäinen Anna ja Elvis kylpylässä-kirja?

10. Mistä juontaa juurensa tutun kasvin, poimulehden tieteellinen nimi Alchemilla?

Oikeat vastaukset löytyvät 5.11. ilmestyvästä Kangasniemen Kunnallislehdestä.

Tämän viikon pähkinät laati Marjo Hämäläinen, joka haastaa seuraavaksi kysymystenlaajaksi Antti-Jussi Kuutin.