Essote kehottaa flunssaoireisia koronatesteihin – koronavilkkuun päivityksiä

– Kehotan tulemaan testeihin, jos on vähänkään flunssan oireita. Tällä hetkellä testeihin hakeutuneista liki puolet on Essoten työntekijöitä. Oireita täytyy olla muillakin ja testeihin pitää hakeutua nyt kaikkien flunssaoireisten, muuten tilanne voi koko alueella muuttua nopeasti huonommaksi. Testeihin pääsee hyvin ja tulokset tulevat nopeasti, sanoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Essoten alueella on 24.10. mennessä todettu 153 tartuntaa, joista 125 on Mikkelissä, 11 Puumalassa, 7 Pieksämäellä ja 5 Juvalla. THL ei raportoi koronavirustartuntojen määrää, jos kunnassa on alle 5 tapausta. Tartuntamäärä on todennäköisesti suurempi, sillä kaikkia tartuntoja ei pystytä varmentamaan.

THL:n mukaan Koronavilkku-sovellusta on ladattu yli 2,5 miljoonaa kertaa. Sovellus julkaistiin reilut kaksi kuukautta sitten. Koronavilkku on väkilukuun nähden yksi maailman ladatuimmista koronasovelluksista. Koronavilkun käyttäjät ilmoittivat sovelluksessa tartunnasta yhteensä 2846 kertaa syys-lokakuussa. Tämä tarkoittaa sitä, että noin 34,9 prosenttia positiivisen testituloksen saaneista ilmoitti tartunnastaan Koronavilkun avulla, jolloin virukselle heidän kauttaan mahdollisesti altistuneet muut käyttäjät ovat saaneet altistumisilmoituksen.

Koronavilkusta on julkaistu päivitysversioita, jotka sisältävät muun muassa parannuksia toimintaan, ulkoasumuutoksia sekä englanninkielisen version.

– Koronavilkku kannattaa ehdottomasti päivittää, sillä sovellusta parannetaan jatkuvasti. Vaikka suurin osa sovelluksista päivittyy automaattisesti, suosittelemme tarkistamaan, että käytössäsi on sovelluksen uusin versio, muistuttaa teknologia-asiantuntija Sami Köykkä Solitasta THL:n tiedotteessa.