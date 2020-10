Yksi uusi koronatartunta Essoten alueella – ilmaantuvuusluku tippui alhaalle

0

Yksi uusi positiivinen koronanäyte on jälleen löytynyt Etelä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Essoten alueelta. Tartunta liittyy eilen 28. lokakuuta uutisoituihin tapauksiin.

– Minua on alkanut huolettaa, että monet viime päivinä testaukseen tulleet ovat saapuneet vasta useiden päivien sairastamisen jälkeen. Tässä välissä on saatettu liikkua kodin ulkopuolella hyvinkin paljon. Ohjeeni on, että lievissäkään oireissa ei mennä töihin tai liikuta julkisilla paikoilla, jos ei ole käynyt koronatestauksessa. Testiin pääsee hyvin ja tulokset tulevat pääsääntöisesti vuorokauden sisällä, sanoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Rauhallinen tilanne näkyy Essoten alueen ilmaantuvuusluvuissa. Kansallisella tasolla koronan 14 vuorokauden ilmaantuvuus on toiseksi alhaisin eli 6,1 tapausta 100 000 asukasta kohden ja EU-tasolla Etelä-Savo on yksi parhaista alueista Euroopassa.

– Tästä iso kiitos kuuluu asukkaiden vastuulliselle toiminnalle. Jotta tilanne pysyy jatkossakin näin hyvänä, tulee testaukseen hakeutua vähäistenkin oireiden johdosta. Yksikin tapaus aloittaa uuden tautiryppään, joka voi muuttaa tilanteen nopeasti radikaalisti huonommaksi ja johtaa uusiin rajoitustoimiin, muistuttaa pandemiapäällikkö Hans Gärdström.