Pakina: Harmaaparta ja muut kylän miehet

Viimeaikoina olen saanut ihan aitiopaikalta seurata, mitä harmaaparta ja muut kylän miehet puuhastelevat. Olen myös tehnyt havaintoja siitä, keitä nämä tämän kylän miehet ovat. On omille juurilleen tai sukunsa juurille palanneita, vaimon tuomia ja muuten vain kylälle pysähtyneitä ja tänne pesänsä rakentaneita. Joukossa on jo eläkeiän saavuttaneita, vielä muutaman vuoden ansiotyössä käyviä ja parhaassa työiässä olevia salskeita nuorukaisia.

Jos katsoo kylää, sen elämää ja miesten puuhastelua vain tuhatta ja sataa kaasuttavan tukkirekan ratin takaa tai hevoskuljetuskoppia vetävän tavallista suuremman maasturin ohjaimista, saattaa luulla, että tässäpä vasta hiljainen kylä. Kohta varmaankin jo kuolee pois ja kylänraitti horsmaa kasvaa. Väärin luultu.

Entisinä hyvinä aikoina sanottiin, että kylä elää ja voi hyvin, jos siellä vasarat paukkuu ja iltahämärissä koirat haukkuu. Jos malttaa hetkiseksi pysähtyä ja heristää kuuloaan, kuulee kuinka kylän miesten vasarat paukkuvat. Joku pultti tai mutteri on taas jumittunut 502:ssa tai perälevy tai lumilinko Massikan tai Fiatin perässä kaipaa takomista. Joku rakentaa uutta pytinkiä tai koiratarhaa, ja sielläkin vasarat paukkuvat. Ja monessa pihassa vielä koiratkin haukkuvat. Äänessä on hirvikoiria, jäniskoiria, kaverikoiria ja muuten vaan haukkuvia pikkukoiria.

Olen myös huomannut, että harmaaparran ja muiden kylän miesten puuhastelut ovat erilaisia eri vuodenaikoina. Jotakin puuhataan yhdessä isompina tai pienempinä ryhminä ja jotakin yksin jopa oman kylän ulkopuolellakin. Mutta miten nämä ryhmät saadaan kokoontumaan tiettyyn aikaa ja paikkaan?

Minäpä kerron. Koollekutsujana toimii WhatsApp! Tosi on, sillä joka miehen taskusta löytyy älypuhelin ja sieltä niitä ryhmiä. On hirviryhmää, pupuryhmää, ketturyhmää, klapikoneryhmää ja uusimpana tämä jäämiesryhmä. Jos siis kulkee kylän läpi kovalla kiireellä vain arkipäivisin, voi hyvinkin luulla, että kylä on kuollut. Mutta ei ole, sillä silloin töissäkäyvät ovat töissä ja eläkeikäiset joko päiväunilla tai lapsenlapsia hoitamassa tai klapeja tekemässä tai teitä auraamassa. Annas olla kun tulee ilta. Silloin kylän miehet lähtevät harrastuksiensa pariin. Täältä löytyy curlinkimiestä, keilailumiestä, golffareita, jumpparyhmäläisiä, fillaristeja ja muuten vaan pelimiehiä.

Syksyllä aktiivisena ovat hirviryhmä ja hirvikoirat. Tammi–helmikuussa viikonloppuisin ahkeroivat pupu- ja ketturyhmät ja ajokoirat. Myöhemmin kevättalvella aktiivisena ovat klapikoneryhmä ja vanhat traktorit, joilla hinataan uutukaista klapikonetta jo aamuhämärissä talosta taloon.

Erityisesti on mainittava vielä muutama havainto tuon uusimman, jäämiesryhmän toiminnasta. Ryhmä tekee vapaaehtoistyötä oman kylän ja naapurikylienkin lasten hyväksi. Kun kunnanmiehiä pyydettiin tekemään kylällä olevaan kaukaloon jäätä, oli aina joku este. Oli huonot kelit tai miehiä ei riittänyt syrjäkylille tai… ainahan syitä löytyy, jos ei tahtoa ole. On joko maa jäässä tai kärsä kippeenä.

Kun eräs isä kysyi, voisivatko harmaaparta ja muut kylän miehet auttaa häntä jäähommissa, vastaus tuli heti. KYLLÄ. Perustettiin uusi WhatsApp-ryhmä, ja kaukaloon on saatu jäätä jo kahtena talvena ja sen myötä liikunnan iloa ja riemua koululaisille ja isommillekin laukojille. Totuuden nimissä on mainittava, että tämän talven oikuttelevat säät ovat hankaloittaneet myös jäämiesten toimintaa, vaikka tahtoa ja toimijoita on ollut riittämiin.

Tämä meidän kylä siis elää, kasvaa ja kukoistaa, vaikka jotkut muuta luulevat. Kiitos tästä teille aktiiviset oman kylän miehet.

Havaintoja teki kylälle muuttanut uudisasukas