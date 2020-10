Pääkirjoitus: Maltillinen linja on hyvä linja

0

Kunnan talous on ollut viime vuosina suurissa vaikeuksissa. Verotulojen heilahtelut ja Essoten maksuosuuksien jopa miljooniin yltäneet ylitykset ovat tuoneet mukanaan alijäämäisiä tilinpäätöksiä. Alijäämiäkin hankalampaa on ollut se, että talouden ennustaminen on ollut hankalaa tai jopa mahdotonta.

Maanantaina valtuustolle esitelty kahdeksan kuukauden välitilinpäätös näytti mukavia lukemia. Vuosikatetta näyttäisi kertyvät pari miljoonaa, mikä tietäisi poistojen jälkeen miljoonan ylijäämää. Syyskuu tosin kutisti ylijäämän 800 000 euroon, mutta silti tämän vuoden osalta lukemat näyttävät hyviltä. Hyvä tulos on seurausta siitä, että hallintokunnat ovat noudattaneet tiukkaa kulukuria ja myös siitä, että kunnan pussiin on kilahtanut valtiolta 700 000 euroa koronatukia.

Mihinkään juhlintaan tämän vuoden lukemat eivät anna aihetta. Ensi vuodesta on tulossa tiukkaakin tiukempi. Essotelta odotetaan suurehkoa laskua, kun koronan vuoksi tänä vuonna väliin jääneet hoidot toteutuvat ja hoitokulut realisoituvat. Suurta epävarmuutta tuo myös soteuudistus, jonka aikatauluista ja vaikutuksista kuntatalouteen ei vielä ole tietoa.

Monissa kunnissa on tulevaan varauduttu kiristämällä verotusta. Kangasniemi on valinnut maltillisen linjan. Tässä vaiheessa verotus on päätetty pitää ennallaan. Maltillinen linja on paikallaan. On parempi tehdä isoja talousratkaisuja vasta sitten kun tulevaisuus pystytään hahmottamaan selkeämmin. Jos tilanteesta selvitään veroviilauksella, nuo päätökset ennättää tehdä myöhemminkin. Jos taas tarvitaan isoja toimintarakenteen muutoksia, ne päätökset pitää tehdä vasta sitten kun tulevan talouden kokonaisuus on nähtävissä.