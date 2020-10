Influenssarokotusten ajanvaraus sai suuren suosion Essotessa

0

Riskiryhmien influenssarokotukset toteutetaan koronaepidemian takia Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essotessa tänä vuonna ensimmäistä kertaa ajanvarauksen kautta.

– Asiakkaat ovat löytäneet uuden ajanvarauksen nettisivuilta todella hyvin. Maanantaina sen avautuessa tehtiin suuri määrä varauksia. Esimerkiksi Mikkelissä ensimmäiset vapaat rokotusajat löytyvät tällä hetkellä marraskuun loppupuolelta ja lisäämme niitä kysynnän mukaan, kertoo Essotessa rokotuksia organisoiva terveydenhoitaja Virve Hokkanen tiedotteessa.

Vastaavanlaisia rynnistyksiä ajanvaraukseen on ollut muun muassa Helsingissä. Essotessa rokotuksia aletaan toteuttaa ensi maanantaista lähtien.

– Pyydämme ihmisiä saapumaan hyvin täsmällisesti varatulle ajalle, jotta jonoja eli koronatartunnan mahdollistavia altistumisen tilanteita ei syntyisi. Koronatilanteen takia Essote haluaa välttää jonojen muodostumista rokotuspaikalle. Yhdelle henkilölle on varattu noin viisi minuuttia aikaa. Siksi toivomme asiakkaiden tulevan juuri varattuna ajankohtana. Rokotuksiin kannattaa pukeutua niin, että olkavarren saa helposti esiin, suosittaa tartuntatautilääkäri Hans Gärdström.

Riskiryhmiin kuuluvat voivat saada rokotteen ajanvarauksella kaikilta Essoten alueen hyvinvointiasemilla tai -keskuksissa, koululaiset ja opiskelijat koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä lapset Mikkelin Perhetalossa ja muissa neuvoloissa. Rokotteen voi saada myös vastaanotto-, leikkausarvio- tai tutkimuskäynneillä.

Ajanvarausohjelma ohjaa asiakkaan varaamaan ajan tämän haluamalta paikkakunnalta. Myös ne asiakkaat, joilla ei ole nettiä käytössä on huomioitu. He voivat varata ajan puhelimitse numeroista, jotka löytyvät lehti-ilmoituksista.

Ajanvarausohjelma löytyy täältä www.essote.fi/influenssa