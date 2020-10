Esedu järjestää vanhustyön erikoisammattitutkintoon tähtäävää koulutusta – uusi tutkinto vastaa tulevaisuuden ja työelämän tarpeisiin

0

Vanhustyö uudistuu ja uudet valtakunnalliset vanhustyön erikoisammattitutkinnon perusteet otetaan käyttöön vuoden 2021 alusta alkaen. Etelä-Savon ammattiopisto Esedu on ollut mukana valmistelemassa uusia tutkinnon perusteita.

Tutkinto tarjoaa laajat mahdollisuudet täydennyskouluttautumiseen ikääntyvien ihmisten kanssa työskenteleville. Vanhustyön erikoisammattitutkinto on suunnattu erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoalojen ammattihenkilöille.

Vanhustyön osaamista on tutkinnossa koottu neljäksi eri osaamisalaksi. Suoritetun osaamisalan mukaan tutkintonimike on ikääntyneen ihmisen palveluohjaaja (EAT), muistihoitaja (EAT), ikävalmentaja (EAT) tai saattohoitaja (EAT). Tutkintonimikkeillä vahvistetaan tutkinnon tunnettuutta työelämässä sekä tuodaan esille tutkinnon suorittaneen syvällistä ikäosaamista. Uusi tutkinto tuottaa myös osaamista vaativiin sosiaali- ja terveysalan tehtäviin ja tutkinnon osia voidaan hyödyntää laajasti.

Ikääntyneen ihmisen palveluohjaajan ja muistihoitajan osaamisalojen koulutukset käynnistyvät Esedulla Mikkelissä helmikuussa 2021. Ikävalmentajan ja saattohoitajan pakollisia opintoja on mahdollisuus suorittaa jo vuonna 2021 ja osaamisalan kokonaisuus alkaa vuoden 2022 puolella.