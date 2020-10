Poikkeusolojen pähkinät osa 31

0

Kysymykset:

1. Suomen pinta-alasta on noin 75% metsää. Kuinka pitkä matka keskimäärin on suomalaisen kotiovelta metsään?

2. Mitä Hokka Oy valmistaa?

3. Kenen dekkarikirjailijan päähenkilöitä on Jarmo Kivi?

4. Puulalla on useita retkisatamia. Minkä niminen on niistä uusin Kangasniemellä?

5. Kuka esiintyi solistina ensimmäisessä Puulan Iltasoitossa vuonna 2009?

6. Suomen kansallislintu on laulujoutsen ja kansalliskukka on kielo. Mikä on kansallispuu?

7. Montako prosenttia Kangasniemen asunnoista oli tyhjillään vuoden 2019 lopussa Tilastokeskuksen mukaan?

8. Robert Schumann oli saksalainen säveltäjä. Entä mikä on Schumannin resonanssi?

9. Nocturne on Eino Leinon tunnettu runo, tuttu erityisesti Vesa-Matti Loirin laulamana. Nocturne on myös Euroviisujen voittajakappaleen nimi. Mikä oli voittajamaa, entä esittäjä ja vuosi?

10. Missä Kangasniemellä kehotetaan käyttämään pysäköintikiekkoa tms?

Bonuskysymys: Hokkalaislähtöinen Tepa Reinikainen edusti Suomea usein kuulantyöntäjänä arvokisoissa. Montako paunaa (lbs) miesten käyttämä kuula painaa?

Oikeat vastaukset löytyvät 29.10. ilmestyvästä Kangasniemen Kunnallislehdestä.

Pähkinät laati Erja Pauninsalo, joka haastaa ensi viikon kysyjäksi Marjo Hämäläisen.