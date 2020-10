Majatalossa ollaan tänään ihmeiden äärellä

0

– Ihmeiden aika ei ole ohi. Koskaan ei kannata menettää toivoaan. Me olemme saaneet uramme aikana todistaa useita ihmisjärjelle käsittämättömiä asioita, kertovat Henrik ja Raija Ohlis, jotka työskentelivät Parikanniemen lastenkodissa neljä vuosikymmentä.

– Sitä työtä ei tehty tutkinnoilla tai pelkällä pään tiedolla. Meidän kasvatusmetodimme voi tiivistää kolmeen sanaan: rakkaus, rajat ja rukous, muistelevat Henrik ja Raija, jotka kertovat seuraavassa Majatalo-illassa tänään keskiviikkona näitä erikoisia tapahtumia työuransa varrelta.

Majatalo-illassa on lisäksi tutut ainekset, kun Jaakko Pirttiaho avaa kansantajuisella tyylillään Raamatun antamaa toivon sanomaa. Illan isäntäväkenä hääräilevät Pirkka Sieviläinen ja Päivi Kettunen. Yhteislaulut säestää Majatalon mainio bändi. Tuula Suuronen rohkaisee rukoukseen arkisen elämän keskellä. Useita seurakuntalaisia osallistuu illan kulkuun eri tehtävissä.

Majatalo-illan kynnys on matalalla ja katto korkealla.

– Ilmapiiri on lämpimän hyväksyvä ja illan ohjelma on virkistävä ja mielenkiintoinen, kuvaili eräs mukana olleista syksyn ensimmäistä Majatalo-iltaa.

Kangasniemen seurakunnan järjestämää Majatalo-iltaa vietetään kirkossa, jossa istutaan väljästi turvavälejä noudattaen ja käytetään maskeja. Omat maskit kannattaa ottaa mukaan.

Ihmeiden Majatalo keskiviikkona 28.10. kirkossa ja seurakunnan Facebook- ja YouTube-kanavilla. Bändi soittaa lämmittelymusiikkia jo klo 17.50 alkaen.