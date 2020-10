Kaksi uutta koronatartuntaa löytyi Essoten alueelta – tartunnat peräisin ulkomailta

0

Eilisen eli 27.10. aikana on löytynyt kaksi uutta korontartuntaa Essoten alueelta, kertoo sote-kuntayhtymä tiedotteessa.

Molemmat tartunnat on saatu ulkomailta ja henkilöt ovat olleet omaehtoisessa karanteenissa. Essote on jäljittänyt altistuneet ja tehnyt tarvittavat karanteeniin asettamiset.

-Sairaalahoidossa on ollut koronan johdosta viimeisten viikkojen aikana yhteensä kahdeksan henkilöä. Nyt kaikki ovat päässeet kotiutumaan, kertoo Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström tiedotteessa.