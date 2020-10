Viikonloppu ei tuonut uusia koronalöydöksiä Essoten alueelle – testeihin kannattaa mennä lievienkin oireiden johdosta

0

Tilanne koronatartuntojen suhteen jatkuu Essoten alueella rauhallisena, tiedottaa sote-kuntayhtymä. Viimeisimmät kaksi positiivista testein vahvistettua koronatapausta löytyivät perjantaina. Niistä toinen löytyi viime viikolla aiemmin karanteeniin asetettujen henkilöiden joukosta.

Toinen tartuinnoista löytyi Pieksämäeltä. Sen johdosta on voinut altistua Pieksämäellä urheilutalolla 21.10. klo 18- ja 22.10. klo 18-, 22.10. asemaravintola Tähdessä klo 13-15 tai Lidlissä 22.10. klo 14.45-15.15. Koronaan viittavia oireita saavien tulee soittaa Päivystysavun numeroon 116117 koronatestausta varten. Lisäksi Mikkelin Palloilijoiden joukkue on voinut altistunut tiistaina 20.10. ottelussa KTP:tä vastaan.

– Näin syyslomien jälkeen kehotan kaikkia hakeutumaan lievienkin oireiden johdosta testeihin. Esimerkiksi perjantaina Pieksämäeltä nuoresta henkilöstä löytyneen tartunnan lähdettä ei ole pystytty selvittämään, mutta todennäköisesti se on saatu Pieksämäeltä. Myös lieväoireisten nuorten on syytä käydä testeissä, kehottaa Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.