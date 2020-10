Pääkirjoitus: Tyhjiä asuntoja hyötykäyttöön

0

Kangasniemen Vuokratalot Oy:n tukala taloustilanne on ollut päättäjien pulmana jo vuosia. Asuntojen käyttöaste on niin matala, että yhtiön tuotot eivät riitä peruskorjauksiin ja kunnostuksiin. Vuokratalot Oy:llä on edessään kovia muutoksia. Huonokuntoisimpia vuokrataloja joudutaan lähivuosina purkamaan. Samalla on pidettävä huoli siitä, että jäljellejäävien asuntojen yleiskunta pysyy hyvänä ja vuokralaisia houkuttelevana.

On kuitenkin hienoa, että tyhjiä vuokra-asuntoja ei Kangasniemellä nähdä pelkästään ongelmana. Niihin sisältyy myös vahva kehittämisen potentiaali. Kaksi kunnan omistamaa asuntoa on jo nyt ollut kuntaan työn perässä muuttaneiden käytössä. Paikalliseen yritykseen rekrytoiduille työntekijöille on tarjottu kunnan puolesta puolen vuoden ilmaista asuntoa. Houkutin on hyvä. Sen avulla yritykset voivat saada hyviä ja paikkakuntaan sitoutuneita työntekijöitä ja kunta puolestaan uusia asukkaita. Tällä hetkellä kumpaisessakin asunnossa on asukkaita.

Kunnanhallituksen maanantaisen linjauksen mukaan rekrytointihoukuttimina voidaan jatkossa käyttää myös Vuokratalot Oy:n tyhjillään olevia asuntoja. Kunta kompensoi tulijoille puolen vuoden vuokrat.

Tuoreet tilastot osoittavat, että tämän vuoden aikana Kangasniemi on onnistunut houkuttelemaan uusia asukkaita ja työntekijöitä. Muuttovoitto on plussalla ja kunnassa työttömyysaste on kutistunut viime vuoteen verrattuna toiseksi eniten Manner-Suomen kunnista. Edellä on vain Suomussalmi.

Tilastojen viesti on, että Kangasniemen yritykset ovat menestyneet hyvin ja pystyneet koronasta huolimatta kehittämään toimintojaan ja pitämään työllisyyttä yllä. Uusia investointeja on edelleen suunnitteilla, joten tulevaisuus näyttää hyvältä. Puolen vuoden ilmainen asunto on tässä tilanteessa tärkeä houkutin, jonka avulla kuntaan voidaan saada uusia asukkaita ja veronmaksajia.