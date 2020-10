Majavan nakertama puu kaatui tielle – talttahampaan haapasavotta sijaitsee Haarajoella

0

Majavan nakertama suuri haapa oli kaatunut Pieksämäentielle Haarajoella. Etelä-Savon pelastuslaitos sai hälytyksen vahingontorjuntaan viime yönä noin puoli neljän aikaan. ”Pelastuslaitoksen yksikön saavutettua kohteen selvisi, että majava oli nakertanut suuren haavan kumoon. Liekkö pimeän yöajan ja vesisateen vuoksi kaatosuunta kohdistui tien suuntaan siten, että suuri haapa tukki toisen kaistan kokonaan liikenteeltä”, kerrotaan pelastuslaitoksen tiedotteessa.

Ilmoituksen kaatuneesta puusta tehneen henkilöauton kuljettajan onnistui väistää puu, joten onnettomuudessa ei aiheutunut henkilövahinkoja. Pelastuslaitos raivasi puun pois ajoradalta ja totesi majavan ahkeroineen myös muiden lähialueen puiden kimpussa.

Talttahampaan haapasavotta sijaitsee Pieksämäentien ojan varrella, jossa majava on nakerrellut kaikkiaan kahdeksaa haapaa.

Majavat käyttävät lehtipuita, kuten haapaa ravintonaan vesikasvien lisäksi. Majavat kaatavat puita päästäkseen käsiksi ohuempien rungonosien ja oksien kuoreen, joita ne syövät. Lisäksi majava kaataa puita patojensa rakennusaineeksi. Patoja rakentaessaan majava kaataa myös havupuita. Suomen Riistakeskuksen mukaan majavien rakentamat patolammet ovat tärkeitä vesilintupoikueille.

Suomessa esiintyy euroopanmajavia ja kanadanmajavia, joista kanadanmajavat ovat aktiivisempia padonrakentajia. Euroopanmajavakanta hävisi maastamme välillä liiallisen metsästyksen vuoksi. Sittemmin maahamme on istutettu uudelleen sekä euroopanmajavaa, että kanadanmajavaa. Vuonna 2017 tehdyn valtakunnallisen majavanpesälaskennan perusteella on arvioitu, että euroopanmajavakanta olisi noin 3300–4500 ja kanadanmajavakanta noin 10300–19100 yksilöä. Kanadanmajavan kanta on pesälaskennan mukaan vankin Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa, kun taas euroopanmajavan päälevinneisyysalue on Satakunta ja Pohjanmaan eteläosat.

Kanadanmajavan pyynti Suomessa on ainoastaan metsästysajalla säännösteltyä, kun taas euroopanmajavalle tulee olla riistakeskuksen myöntämä pyyntilupa. Euroopanmajavan erottaminen kanadanmajavasta on hankalaa, sillä näillä kahdella lajilla on ulkoisia eroja lähinnä hännän mitoissa ja muodossa.