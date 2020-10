Kolumni: Jäähallielämää maskin takaa

0

Kaksi viikkoa sitten Suomen Jääkiekkoliitto ja Ringetteliitto julkaisivat tahoillaan tiedotteet, jotka toivat huonontuneen koronatilanteen seurauksena maskipakon Suomen jäähalleihin. Salibandyliitto julkaisi pian oman tiedotteensa, joten nyt Kangasniemellä niin Tehomet Areenalla kuin Kansis-keskuksessakin edellytetään maskin käyttöä kaikilta yli 15-vuotiailta, joilla ei ole terveydellistä syytä olla pitämättä maskia. Maskipakko määrättiin tukemaan jo aiemmin annettuja ohjeita turvaväleistä ja hyvästä hygieniasta. Seuroille annettiin samalla vahva viesti siitä, että ottelu- ja harjoitustapahtumat on järjestettävä ilman yleisöä, jos annettuja määräyksiä ei noudateta.

Maskin käyttäminen herättää ihmisissä monenlaisia tunteita, ja itsekin laskettelin ensimmäisenä maskipäivänä liudan ärräpäitä, kun kompuroin jäähallin käytävillä silmälasit huurussa. Hengittämiseen oli keskityttävä ihan uudella tavalla, ja toisen puhetta pitää kuunnella aistit viritettyjä, kun suun liikkeitä ei näe. Sympatiat siirtyivät täysin niille, jotka pitävät maskia koko työpäivänsä ajan. Negatiivinen suhtautuminen asiaan ei kuitenkaan nyt auta. Maskien käyttöpakko ei ole rangaistus, vaan yksi osa keinovalikoimaa, jolla pyritään pitämään tartunnat aisoissa ja pyörät pyörimässä.

Noin viikon kuluttua maskipakosta joukkuelajien lajiliitot kokoontuivat keskustelemaan koronatilanteesta ja sen vaikutuksista urheilutoimintaan. Keskustelun keskiössä oli Suomen hallituksen uudet suositukset, joista on tarkoitus tehdä periaatepäätös valtioneuvoston yleisistunnossa tällä viikolla. Periaatepäätöksen jälkeen aluehallintovirastoilla ja kunnilla on alueellinen ja paikallinen toimivalta ja mahdollisuus tehdä paikallisia rajoituspäätöksiä tarpeen mukaan.

Joukkuelajit haluavat painottaa, että liikunnan ja urheilun jatkuminen on sosiaalisesti sekä terveydellisesti tärkeää ja perusteltua. Oman tai muiden terveyden kanssa ei ole syytä leikkiä, mutta urheiluharrastuksen loppuminen viime kevään kaltaisella tavalla ei myöskään ole kenenkään etu. Lapset ja nuoret tarvitsevat liikuntansa, rutiininsa ja sosiaaliset kontaktinsa. Pelkkä kännykän näytön tuijottelu maksaa myös pitkässä juoksussa.

Lajiliitot ja urheiluseurat ovat tehneet ja tulevat tekemään paljon töitä sen eteen, että urheilutoiminta voi jatkua. On tihrustettu silmä kovana viranomaisten tiedotteita, laadittu suunnitelmia, ohjeistuksia ja tehty käytännön järjestelyjä, jotta harrastaminen olisi mahdollisimman turvallista ja liikuntapaikkojen ovet pysyisivät auki. Kaikkea ei kuitenkaan voi suunnitella ja ennakoida täysin, ja tässä tulee esiin yksilön oma vastuu. Näihin talkoisiin on kaikkien annettava panoksensa ja toimittava annettujen ohjeiden mukaan.

PS. Lauantaina 24.10. Tehomet Areenalla liikutetaan lapsia ja nuoria jääliikuntapäivän merkeissä. Päivän ohjelmaan kuuluu pelailua ja luistelua eri ikäiset lapset huomioiden. Lisätietoa tapahtumasta löytyy Kangasniemen Palloilijoiden Facebook- ja Instagram-tileiltä. Tervetuloa mukaan!