Poikkeusolojen pähkinät osa 30

Kysymykset:

1. Puulan pintaa laskettiin vuonna 1854. Kuinka paljon nykyisen tason yläpuolella vedenkorkeus oli ennen laskua?

2. Puulan vedenkorkeutta säännöstellään juoksutuksella. Paljonko vedenkorkeus saa lupaehtojen mukaan vaihdella?

3. Vuodesta 2014 lähtien Puulalla on liikennöinyt aikataulun mukainen autolautta. Mistä mihin on lautan reitti?

4. Minkä niminen on Puulalla merimerkein viitoitetun laivareitin a) pohjoisin ja b) eteläisin (Liekuneen) rantautumispaikka?

5. Hiski Salomaa on kuuluisimpia Amerikan suomalaissiirtolaisia. Missä vuosina 1981-2003 toimineessa yhdistyksessä oli osa hänen nimestään?

6. Mannerheimin Lastensuojeluliitto täytti tänä vuonna 100 vuotta. Minkä ikäinen on paikallinen MLL:n Kangasniemen yhdistys?

7. Talkootyö on aina ollut Kangasniemen urheilu- ja yhdistysväen keskuudessa erityisen suurta. Jää/monitoimihalli valmistui 2000-luvun taitteessa ja urheilukeskuksen valaistu hiihtolatu 1990-luvun alussa. Milloin valmistui ampumahiihtostadion?

8. Kangasniemen Kalskeen 116 vuoden historiassa puheenjohtajana on toiminut 26 eri henkilöä, ainoastaan yksi nainen. Kuka ja milloin?

9. Montako prosenttia Kangasniemen väestöstä on 15-64 vuotiaita?

10. Milloin ilmestyi tämän lehden ensimmäinen numero?

