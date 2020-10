Majakka-illassa tänään Raamatun jakeita ja lempeitä lauluja

0

Majakka-illan levollinen musiikki soi tänään keskiviikkona kirkossa. Luvassa on rauhallinen iltatuokio, johon voi osallistua myös ruudun äärellä seurakunnan somekanavien kautta.

Kaunisäänisen Niina-Maria Tiihosen luotsaama bändi vastaa levollisista lauluista. Laulujen välissä luetaan Raamatun jakeita, joiden lukijat myös kertovat siitä, mitä kyseinen raamatunkohta heille merkitsee.

– Yritän aina löytää iltaan valittujen tekstien ydinsanoman. Sitten valitsen kappaleen, joka ehkä vielä syventää sanomaa, kertoo Niina-Maria.

Tällä kertaa valitsemiaan raamatunkohtia ovat lukemassa Hilla Kaartti ja Leena Haikarainen sekä Tero Kemppi ja Hannu Tiihonen. Illan juontaa Majakka-pappi Tuula Suuronen.

Hilla Kaartti on tänä syksynä aloittanut tehtävänsä seurakunnan nuorisotyönohjaajan viransijaisena.

– Kaikki on tässä vaiheessa minulle vielä uutta, mutta toiveeni on, että jatkossa toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan nuorten kanssa, kertoo Hilla.

Seurakunnan järjestämässä Majakka-illassa noudatetaan turvavälejä ja tulijoiden toivotaan ottavan omat maskit mukaan. Iltaan voi osallistua myös seurakunnan YouTube- ja Facebook -kanavien kautta.

Majakka-ilta ke 21.10. klo 18-19 kirkossa ja seurakunnan somekanavilla.