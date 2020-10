Uusia koronatartuntoja ei ilmennyt viikonloppuna Essoten alueella – Essoten alue on edelleen koronan toisen aallon perusvaiheessa

0

Viikonlopun aikana ei löytynyt uusia positiivisia koronanäytteiden testituloksia Essoten alueella, kertoo sote-kuntayhtymä tiedotteessa.

– Tilanne on rauhallinen. Olemme edelleen perusvaiheessa toisen aallon suhteen. Ilmaantuvuusluku on laskenut viime viikkoina, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Tähän mennessä koko epidemian aikana Essotessa on todettu 168 koronatartuntaa ja testejä on tehty yhteensä 15 685 henkilölle. Kaikkiaan 19 potilasta on tarvinnut sairaalahoitoa ja parhaillaan hoidossa näistä on muutamia. Kaksi henkilöä on menehtynyt Essoten alueella koronataudin seurauksena kevään aikana.

Viime perjantaina Essote tiedotti kolmesta uudesta koronatartunnasta alueellaan. Näistä kaksi tartuntaa löytyi jo aiemmin havaittujen tartuntaketjuihin liittyen ja henkilöt olivat jo karanteenissa. Yksi on uusi tapaus. Koronavirukselle on voinut altistua Mikkelissä keilailu- ja viihdekeskus Keilakukossa tiistaina 13.10. klo 15-16 ja Burger King ravintolassa klo 16-16.30 sekä McDonald’s ravintolassa maanantaina 12.10.

Valtioneuvoston uudet ohjeistukset ovat herättäneet Essoten mukaan paljon kysymyksiä. Niiden johdosta Essote on tarkentanut omia ohjeistuksiaan ja suosituksiaan sekä sisäistä ohjeistustaan henkilöstölle. Kaikki Essoten ohjeistukset ja suositukset löytyvät www-sivuilta täältä.