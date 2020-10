Operetin ja musikaalin lumoa Kultainen päivä -konsertissa tänään

0

”Heräsin ihanaan aamuun, ihanan päivän se tuo…” kerrotaan laulussa musikaalista Oklahoma. Tämäkin laulu kajahtaa tänään sunnuntaina Kultainen päivä -konsertissa Kangasniemi-salissa. Äänessä ovat sopraano Eilamaria Leskinen ja tenori Hannu Jurmu. He loihtivat pianisti Jouni Someron kanssa operetti- ja musikaalimaailman suurista klassikoista esiin glamouria ja romanttisia tarinoita. Konsertissa kuullaan kaihoisat sävelmät Rakastaa voi monta kertaa ja Volgalaulu, vauhdikas Budapestin Juliska, lempeät Tirolin maas´ jos ruusun saan ja Lemmen liekki leimahtaa ja monta muuta laulua. Musikaalien makuun pääsee West Side Storyn, My Fair Ladyn ja Kiss Me Katen laulujen ja pianosoolojen myötä. Luvassa on viihteellinen irtiotto arjesta höystettynä Jouni Someron välijuonnoilla.

Maksullisen konsertin lipun hintaan sisältyy yksittäispakattu kertakäyttömaski ja konsertissa huolehditaan turvaväleistä.

Kultainen päivä Operetin ja musikaalin lumoa konsertti su 18.10. klo 15 Kangasniemi-salissa.