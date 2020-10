Pääkirjoitus: Sote-uudistus viimeinkin valmiiksi?

0

Maan hallitus esitteli tiistaina päivitetyn sote-uudistuksen. Eduskunnan käsittelyyn paketti tulee joulukuussa ja hallituksen on tarkoitus hyväksyä uudistus ensi keväänä.

Etelä-Savon kannalta soteen liittyvä iso kysymys on ollut Itä-Savon kohtalo. Lausunnoilla käyneessä luonnoksessa Itä-Savoa oltiin liittämässä Pohjois-Savon sote-alueeseen. On luonnollista, että Savonlinnan johdolla Pohjois-Savoon haikailleet kunnat ovat nyt pettyneitä. Kosioretki ei tuottanut tulosta, kun ensin Pohjois-Savo ei huolinut ja nyt sote-ratkaisu sinetöi Etelä-Savon säilyvän kokonaisuutena.

Etelä-Savon kannalta on hyvä, että maakunta pysyy ehjänä ja myös pelastuslaitos omana kokonaisuutenaan. Itä-Savon kipuilua helpottanee se, että Savonlinnan keskussairaalan jatko saa nyt hallitukselta siunauksen.

Sotea on väännetty jo vuosikausia, mutta ratkaisuun ei ole päästy. Viimeksi jo varmalta näyttänyt hanke kaatui perustuslaillisiin ongelmiin. Kiivaat puheet maskeista ja pääministerin kaula-aukosta ovat sävyttäneet politiikan syksyä. Toivottavasti puolueet voivat kuitenkin vakavoitua kansalaisille tärkeän palvelukokonaisuuden äärelle niin, että sote-paketti saadaan viimeinkin viedyksi läpi.

Jos ja kun sote-paketti nyt hyväksytään, se ei tarkoita, että työ soten parissa loppuu. Isoon pakettiin jää varmasti vielä valuvikoja, joita joudutaan prosessien edetessä paikkailemaan.

Varmaa on sekin, että työ jatkuu myös Etelä-Savossa paikallisesti. Mikkelin seudun ja Savonlinnan seudun välillä on jännitteitä, joiden poistaminen vaatii sitkeää työtä. Luottamus ja yhteistyön ilmapiiri on nyt rakennettava uudestaan. Se voi hyvinkin olla saman mittakaavan projekti kuin koko sote-uudistuksen läpivienti.