Poikkeusolojen pähkinät osa 29

Kysymykset:

1. Kangasniemen ensimmäisen valtuuston kokous oli vuonna 1912. Milloin kuntakokous päätti valtuuston perustamisesta?

2. Vuonna 1965 Kangasniemen asukasluku oli 10 107 henkilöä ja viime vuonna 5356. Paljonko syntyneitä oli vuonna 2019?

3. Kuinka korkealla Kangasniemi (kirkonkylän ranta) on merenpinnasta?

4. Pohjois-Puulan osakaskunnassa on n 10 000 hehtaaria vesialuetta Puulan pohjoisosassa. Mikä on kuhan alamitta Pohjois-Puulalla?

5. Entinen kalakaverini Pielavedellä tapasi sanoa saatuamme kuolleen kalan verkosta: ”Tässä on sitten vieraskala”. Voiko pyydykseen kuolleen ja säädösten mukaan laittoman kalan ottaa talteen?

6. Minkä eläimen latinalainen nimi on Lynx lynx?

7. Näimme verkkoreissulla tammikuussa kirkonkylän liepeillä jäällä eläimen, jonka tunnistimme pohjoisen Suomen pedoksi. Muutama viikko myöhemmin ilmeisesti sama eläin tallentui riistakameraan, mikä varmisti lajinmäärityksemme. Mikä eläin oli kyseessä?

8. Kuplettilaulaja Hiski Salomaa syntyi Kangasniemen Tipsalossa 17.5.1891. Mikä oli hänen alkuperäinen nimensä?

9. Kuinka monta laulua Hiski Salomaa levytti Amerikassa vuosina 1927-1931?

10. Voiko Korona (Covid-19) infektion tunnistaa oireitten perusteella?

Oikeat vastaukset löytyvät 15.10. ilmestyvästä Kangasniemen Kunnallislehdestä.

Pähkinät laati Ahti Tiusanen, joka haastaa ensi viikon kysymysten laatijaksi Jouko Häkkisen.