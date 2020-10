Kaksi uutta koronatapausta on löytynyt Essoten alueella alkuviikosta

0

Kaksi uutta koronatartuntaa on löytynyt Essoten alueelta viimeisen kolmen vuorokauden aikana, joista toinen liittyy aiempaan tartuntaketjuun.

– Molempien löydösten altistuneet on tavoitettu asetettu karanteeniin. Koronan takia meillä on myös potilaita sairaalahoidossa, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Koko maan heikentynyt koronatilanne on Seppälän mukaan alkanut näkyä kuntayhtymän alueella.

– Tilanteemme on rauhoittunut suurten tartuntaketjujen haltuunoton jälkeen, mutta huolenaihetta herättää kuitenkin tartuntaketjujen kasvanut määrä ja että tartunnan lähteitä on ollut vaikeampi löytää. Tautia liikkuu väestössä, Seppälä sanoo.

Koulujen syyslomat ovat tuoneet alueelle runsaasti kausiväestöä Etelä-Suomesta.

– Jos alueella asuvalla tai täällä muutoin olevalla tulee flunssaan viittaavia oireita tai hän epäilee saaneensa koronan, niin on syytä olla yhteydessä Päivystysavun numeroon 116117. Tartuntojen ehkäisyssä on edelleen tärkeää, ettei liiku flunssaisena muiden parissa, huolehtii hyvästä käsihygieniasta sekä pitää turvavälejä liikuttaessa kodin ulkopuolella. Mikäli turvavälien pitäminen ei onnistu julkisissa tiloissa ja kaupoissa, on tällöin syytä käyttää maskia, muistuttaa pandemiapäällikkö Hans Gärdström.