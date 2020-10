Viikonloppuna löytyi kolme uutta koronatartuntaa Essoten alueella – testien saatavuus on hyvä ja tulokset tulevat nopeasti

0

Kolme uutta korontartuntaa on löytynyt viikonlopun aikana Essoten alueelta, tiedottaa sote-kuntayhtymä.

– Tiedossamme on kaksi pienehköä tartuntaketjua. Molempien ketjujen altistuneet on tavoitettu ja asetettu karanteeniin, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Koulujen syyslomat ovat tuoneet alueelle runsaasti kausiväestöä Etelä-Suomesta.

– Jos mökkiläiselle tulee flunssaan viittaavia oireita tai hän epäilee saaneensa koronan, niin Essoten alueella tulee soittaa numeroon 116117. Meillä on hyvin saatavilla testejä ja tulokset tulevat nopeasti, vinkkaa pandemiapäällikkö Hans Gärdström.