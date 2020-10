Pääkirjoitus: Puula kaipaa pääkaupunkia

0

Parinkymmenen hengen ryhmä ideoi perjantaina ja lauantaina Kangasniemen tulevaisuutta. Kirkkoherra Matti Tolvasen, helluntaiseurakunnan pastori Eero Haaralan ja kunnanjohtaja Risto Nylundin, koollekutsuma Kangasniemen parhaaksi -työpaja kuuluu Agape Europe -järjestön kaupunkityöpaja -konseptiin, jonka Kansan Raamattuseura on tuonut Suomeen. Viime vuonna vastaava työpaja toteutettiin Savonlinnassa.

Ideapajan osallistujat pohtivat, miten Kangasniemeä voisi markkinoida tehokkaammin ja miten kunnan vahvuuksia voisi korostaa. Myös palveluvarustuksen puutteita haluttiin paikata.

Puula on kiistatta Kangasniemen kirkkain vetovoimatekijä. Monet hyvät esitykset liittyivätkin Puulaan. Jos nyt esiinnousseet ideat toteutuvat, perustetaan Puulan saaristoon oma luonnonpuisto ja Kangasniemi julistautuu Puulan pääkaupungiksi.

Jouko Häkkisen esitykset ovat oivallisia. Keski-Suomen puolella Etelä-Konneveden kansallispuisto on jo osoittanut vetovoimansa. Alue on houkutellut puoleensa useita matkailuinvestointeja ja kuluneen kesän aikana puiston alueella oli jopa ruuhkia. Puulan saariston luonnonpuisto voisi olla Kangasniemelle merkittävä matkailullinen vetonaula.

Hyvältä kuulostaa myös ajatus Kangasniemestä Puulan pääkaupunkina. Tuota esitti muutama vuosi sitten jo markkinointiguru Marco Mäkinen. Totta on, että Kangasniemi ei ole kaupunki. Totta on sekin, että Puulaa on naapurienkin alueella. Sivuseikkoihin ei kuitenkaan kannata takertua. Puulan pääkaupunkina Kangasniemi korostaisi hienosti oman järvensä tärkeyttä.

Esille nousi myös toive hotellista. Toive on helppo tyrmätä sanomalla, että meiltä puuttuu rahaa, ja että talvikuukausina hotelli ei kannattaisi. Puulan luonnonpuisto voisi kuitenkin muuttaa tilanteen. Matkailuvirtoja Kangasniemelle houkutteleva hanke voisi kääntää hotellinkin kannattavaksi.