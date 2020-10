Esedu on saanut lisärahoitusta lähihoitajien kouluttamiseen – koulutukset alkavat jo joulukuussa

0

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Etelä-Savon ammattiopisto Esedulle lisärahoitusta lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen yhteensä lähes 238 000 euroa. Hallituksen tavoitteena on kouluttaa Suomeen 5000 uutta lähihoitajaa vuosina 2020-2024.

Myönnetyn rahoituksen avulla Esedu pyrkii vastaamaan erityisesti ympäryskuntien lähihoitajatarpeeseen. Esedu tarjoaa tällä hetkellä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opintoja sekä Mikkelissä että Pieksämäellä. Myönnetty lisämääräraha on tarkoitettu käytettäväksi uusien lähihoitajien kouluttamiseen sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon aiemmin suorittaneiden osaamisen täydentämiseen ikääntyvien hoitoon ja kuntoutumiseen.

Lisärahoituksen lähihoitajakoulutus on tarkoitus aloittaa Esedulla jo joulukuussa 2020.

– Koulutus tullaan toteuttamaan työelämälähtöisesti kahdella paikkakunnalla Etelä-Savon alueella, kertoo Esedun koulutuspäällikkö Heli Tirri.

Koulutuksen järjestäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä alueen työelämän kanssa. Vastineeksi osaajia saadaan paikkakunnalle. Näin koulutuksella pyritään vastaamaan sosiaali- ja terveysalan työvoimapulaan ja työnantajien tarpeisiin.

Koulutukseen hakeutumisesta ilmoitetaan Esedun www-sivuilla. Kaikille sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon hakeutuville toteutetaan soveltuvuustestit. Opinnot voi suorittaa myös oppisopimuksella.