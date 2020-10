Poikkeusolojen pähkinät osa 28

0

Tämän viikon pähkinät laati Tuula Vornanen, joka haastaa seuraavaksi kysymysten keksijäksi Ahti Tiusasen.

Kysymykset:

1. Kangasniemen kunnan vanhainkotia puretaan parhaillaan. Minä vuonna vanhainkoti valmistui Mauno Puolakalta ostetulle maalle ja montako hoitopaikkaa siinä oli ?

2. Kangasniemen työväenyhdistys rakensi talkoilla uuden työväentalon ns. Ainolanhakaan. Milloin ensimmäiset tanssit tanssittiin talon koivuparketilla ?

3. Arja Saijonmaa on tunnettu esiintyvä taiteilija Suomessa ja Ruotsissa. Kangasniemellä asui hänen isoisänsä perhe. Missä?

4. Suomessa presidentti myöntää arkkiatrin arvonimen. Montako heitä on ollut itsenäisyytemme aikana ja kuka on arkkiatri tällä hetkellä?

5. Suomen ensimmäinen naisministeri Miina Sillanpää (SDP), oli pitkään Suomen pitkäaikaisin naisparlamentaarikko. ”Valta vaihtui” 25.12.2016. Kuka on nyt Suomen pitkäaikaisin naisparlamentaarikko?

6. Millä toisella nimellä karies tunnetaan?

7. Ns. kultalevyjä myönnetään musiikkiäänitteiden myyntilukujen perusteella. Kuka sai Suomessa ensimmäisen kultalevyn ja mikä oli musiikkikappaleen nimi?

8. Kuka on kautta aikojen nuorin Kangasniemen kunnanvaltuustoon valittu valtuutettu?

9. Mikä erikoisuus liittyy oleanterikiitäjään?

10. Mikä on paramentti?

Oikeat vastaukset painetussa lehdessä ja näköislehdessä sivulla 18.