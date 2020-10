Pääkirjoitus: Kohun jälkeen normaaliin toimintaan

0

Osuuspankin yhden sääntöpykälän muutosesitys onnistui nostattamaan melkoisen kohun. Keskustelun laineet löivät niin kiivaina, että välillä hyvät tavat ja maltillinen keskustelu pääsivät unohtumaan.

Viime viikolla käyty osuuskuntakokous torppasi sääntömuutoksen. Muutoksen läpimeno olisi vaatinut kahden kolmasosan enemmistön. Nyt tuo määräenemmistön syntyminen jäi kahdeksan äänen päähän.

Paikalla kokouksessa oli 225 henkilöä ja lisäksi valtakirjoilla edustettuna 474 jäsentä. Ääniä annettiin yhteensä 699. Sääntömuutoksen puolustajat keräsivät taakseen selkeän enemmistön, 455 ääntä. Muutoksen vastustajia oli 239.

Osuuspankki on Kangasniemellä varsin hyvässä iskussa. Paikallisuus ja hyvin toimivat palvelut ovat tuoneet pankille jatkuvasti uusia asiakkaita myös Kangasniemen alueen ulkopuolelta. Toivottavasti sääntöpykälän ympärille kiertynyt jyrkkä erimielisyys ja kiivas kampanjointi ei jatkossa heijastu pankin toimintaan ja maineeseen.

Kangasniemellä on erinomaiset kehittymisen mahdollisuudet. Maaseutu kiinnostaa nyt muuttajia, joten asunnot ja kesämökit käyvät hyvin kaupaksi. Koronasta huolimatta hyvässä iskussa ovat myös paikkakunnan yritykset. Työpaikkoja syntyy ja tuotantoon investoidaan. Vireyden ylläpitäjänä paikkakunnan etua ajavalla ja paikkakunnan tulevaisuuteen uskovalla pankilla on keskeinen roolinsa.