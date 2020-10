Syysvalon Majatalossa tutustutaan tänään Jari-Pekkaan

0

Tänään keskiviikkona 30. syyskuuta alkaa Kangasniemen seurakunnan järjestämien Majatalo-iltojen kymmenes toimintavuosi.

Syksyn ensimmäisen Majatalo-illan vieraaksi saapuu huoltoasemayrittäjä Jari-Pekka Koponen. Koposen perheyritys pyörittää kolmea Jari-Pekka -nimistä liikenneasemaa Hankasalmella, Hartolassa ja Joroisissa.

Majatalo-illan juontajina toimivat tuttuun tapaan Päivi Kettunen ja Pirkka Sieviläinen. Tuula Suuronen rohkaisee rukoilemaan ja Jaakko Pirttiaho opettaa löytämään Raamatusta jotakin uutta. Mukana illan järjestelyissä on suuri joukko vapaaehtoisia.

Musiikista vastaa Syvä Huokaus -yhtye, seurakunnan gospelhelmi. Luvassa on ainakin huoltoasemayrittäjä Jari-Pekka Koposen toivekappale sekä yksi yllätysesiintyjä.

Muutoksiakin Majatalo-iltaan on tehty. Majatalo-iltaa vietetään nyt kirkossa, jossa on mahdollisuus istua väljemmin. Myös seurakunnan kuvauskalusto on jo siellä valmiina, samoin kuin bändin tarvikkeet. Ilta lähetetään seurakunnan some-kanavien kautta, jotta mahdollisimman monella olisi tilaisuus olla mukana.

Lämminhenkiseen Majatalo-iltaan on helppo osallistua, vaikka seurakunnan tilaisuuksissa ei muuten juuri tulisikaan käytyä.

– Meillä ei mittailla kenenkään uskon määrää. Tilaa riittää myös etsiville ja uskon asioita arasti pohtiville, vakuuttaa Pirkka-pappi.

Majatalo-illassa pidetään 1-2 metrin turvavälejä, paitsi samaan talouteen kuuluvien kanssa. Kirkkoon tullaan vain terveenä. Majatalo-illassa ei kätellä tai halata, vaan tulijat toivotetaan tervetulleeksi hymyllä ja lämpimillä sanoilla.

Illan päätteeksi tarjoillaan Pirkan toivomuksesta porkkanakakkua, kun hänen läksiäiskahvit jäivät kevään Majatalossa juomatta. Tässäkin huomioidaan koronan vuoksi turvavälit ja käytetään käsidesiä.

Perheen pienimmille on Majatalon puuhapusseja, joiden parissa aika kuluu mukavasti.

Syysvalon Majatalo keskiviikkona 30.9. klo 18 alkaen kirkossa.