Poikkeusolojen pähkinät osa 27

Kysymykset laati Tuija Purhonen, joka haastaa seuraavaksi kysymysten keksijäksi Tuula Vornasen.

Kysymykset:

1. Kuinka monta Stop-liikennemerkkiä on Kangasniemen keskustassa?

2. Kuinka monta kertaa Mannila Rockkaa -tapahtuma on järjestetty?

3. Mitä yhteistä on Kangasniemi-salin flyygelillä ja perämoottorilla?

4. Mikä elokuva on kerännyt eniten katsojia elokuvateatteri Kangastuksessa?

5. Montako eri marjaa on Marjoniemen asuinalueen osoitteissa?

6. Minkä teiden risteyksistä Otto Mannisen tie alkaa ja päättyy?

7. Mistä maamerkistä tunnistat Mikkelintien varressa olevan Pilkkahongantien risteyksen?

8. Minkä kuntien alueella voi nauttia Puulaveden maisemista?

9. Minä vuonna osoitteessa Pieksämäentie 2 sijaitseva Shell Kangasniemen huoltoaseman rakennus on rakennettu?

10. Mikä on pallistaja?

Oikeat vastaukset painetussa lehdessä ja näköislehdessä sivulla 22.