Koronaepidemia on rauhoittunut Essoten alueella

Viimeisen kolmen vuorokauden aikana ei Essoten alueella ole tullut ilmi uusia koronaan sairastuneita.

Aalto-yliopiston Mikkelin kampuksen opiskelijoilla havaitussa koronavirusryppäässä on paljastunut kaikkiaan 35 sairastapausta. Ensimmäisten 12 positiivisen tulos varmistui 20. syyskuuta.

– Tällä hetkellä koronan sairaalahoidossa vuoksi ei ole ketään. Nopeat eristämispäätökset ja karanteeniin asettamiset ovat estäneet taudin leviämistä muuhun väestöön. Opiskelijat olivat myös hyvin vastuullisia sairastumisen jälkeen ja ilmoittivat tapaamilleen henkilöille sairastumisestaan, kertoo Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström tiedotteessa.

Myös Aalto-yliopisto tiedotti Mikkelin opiskelijoille samana päivänä, kun ensimmäiset positiiviset tulokset varmistuivat.

– Tilanne näyttää nyt hyvältä. Täytyy kiittää kaikkia vastuullisesti toimineita kansalaisia ja yrityksiä. Yhdessä olemme onnistuneet pysäyttämään taudin leviämisen Essoten alueella, sanoo terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Samalla Seppälä muistuttaa, että koronatilanne on huonontumassa nopeasti osassa maata. Tauti on useassa maakunnassa leviämisvaiheessa ja tilanne voi muuttua nopeasti Essoten alueellakin.

– Uusia tartuntaryppäitä ja erillisiä tapauksia tulee hyvin todennäköisesti myös Etelä-Savoon. Nyt jos koskaan on erityisen tärkeää toimia vastuullisesti kanssaihmisiä kohtaan. Meidän täytyy edelleen pitää turvavälejä, huolehtia käsihygieniasta ja välttää liikkumista sairaana sekä noudattaa ajantasaisia viranomaisohjeita, jotta vältymme uusilta rajoitustoimilta ja voisimme elää mahdollisimman turvallisesti uutta normaalia, Gärdström tähdentää.

Essote auttaa yleisötilaisuuksien järjestäjiä koronatartuntojen ehkäisemisessä. Yli 50 henkilön tapahtumien järjestäjiä kuntayhtymä neuvoo ja tukee. Essote myös suosittelee näiden tapahtumien järjestäjiä toimittamaan koronavirustartuntojen ehkäisemisen suunnitelman kuntayhtymän tartuntatautiyksikölle.

Aluehallintoviraston ohjeistus tapahtumajärjestäjille löytyy Essoten www-sivuilta.

– Yli 500 hengen tapahtumissa voidaan suunnitelma aina käydä läpi yhdessä tapahtuman järjestäjän kanssa hyvissä ajoin ennen tilaisuutta, sanoo Gärdström.