Perjantain saldo: Kaksi koronatartuntaa löytyi Essoten alueelta – Maskisuositus on voimassa

Kaksi uutta koronatartuntaa on löytynyt Essoten alueelta. Molemmat uudet positiiviset koronatestin tulokset liittyvät aiemmin havaittuihin tartuntaketjuihin, eikä uusia altistumisia ole tullut tietoon.

– Viikonloppu ja ensi viikon alkupuoli kertovat paljon siitä, onko viimeisimmästä tartuntaryppäästä tautia päässyt leviämään väestössä laajemmin. Toistaiseksi tähän ei ole ollut viitteitä, mutta taudin itämisaika merkittävimmistä altistuksista on vielä menossa, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Tulevan viikonlopun ajaksi Essote suosittelee Mikkelin alueella:

– ravintoloita rajaamaan aukiolonsa enintään klo 24.00 saakka

– välttämään suurten väkimäärien kokoontumisia

– rajaamaan mahdolliset juhlimiset pieniin porukoihin

– pitämään turvavälejä kaikkiin niihin, jotka eivät kuulu samaan talouteen.

Maskisuositus on alueella voimassa aiemmin annetun ohjeen mukaisesti eli maskeja suositellaan käytettäväksi seuraavissa tilanteissa:

• Joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää.

• Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella (esim. päivystykseen hakeutuminen).

• Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

• Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida välttää.