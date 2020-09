Työllisyys on kohentunut lähes koronaa edeltävälle tasolle – työpaikkoja tarjolla kaupassa ja teollisuudessa

0

Työttömien määrä on paikkakunnalla edelleen laskenut reippaasti ja työllisyys siten parantunut lähes koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Kun viime heinäkuussa työttömiä työnhakijoita oli 201, oli heitä elokuun lopussa 189. Tämä on lähes sama määrä kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan, sillä elokuussa 2019 työttömiä työnhakijoita oli 183. Tämä käy ilmi ely-keskuksen tuoreesta työllisyyskatsauksesta.

Elokuun 2020 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Kangasniemellä tasan 9 prosenttia. Koko Etelä-Savossa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 11 prosenttia.

Myös lomautettujen määrä on vähentynyt paikkakunnalla reippaasti verrattuna viime kevääseen. Elokuussa lomautettuna oli 19 työntekijää, kun huhtikuussa lomautettuna oli 76 ja vielä toukokuussakin 63 työntekijää.

Elokuussa 2020 paikkakunnalla oli työttömänä 110 miestä ja 79 naista. Alle 25-vuotiaita työttömistä oli 24, yli 50-vuotiaita 80 ja pitkäaikaistyöttömiä 46.

Paikkakunnalla on parhaillaan avoimena työpaikkoja myyntipäällikölle, apulaismarketpäällikölle, päivittäistavarakaupan myyjille, jälleenmyyjille, maatalouslomittajille, taksinkuljettajalle ja kotipalveluyrittäjille.

Kunnassa on avoinna työpaikkoja reaaliaineiden opettajalle, työllisyyskoordinaattorille ja ruoka- ja puhtauspalvelujen yhdistelmätyöntekijälle.

Attendon uudessa Otontuvan hoivakodissa on töitä tarjolla tiiminvetäjä-sairaanhoitajalle ja lähihoitajille.

Paikkakunnan teollisuudessa on tarvetta pintakäsittelijälle, levysepälle, sorvaajalle ja konepuusepälle.