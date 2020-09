Maailma on kaunis – kaiken kansan urkukonsertti tänään

0

Urkujen pauhu täyttää vastaremontoidun kirkon tänään torstaina, kun pieksämäkeläinen Juho Lehtola soittaa kirkossa urkuimprovisaatioita tutuista sävelmistä. Konsertin ohjelmistoon kuuluvat muun muassa laulut Maailma on kaunis, Suojelusenkeli ja Varjoista maan.

Juho Lehtola valmistui Tampereen konservatoriosta kirkkomuusikoksi vuonna 2002 ja musiikin maisteriksi Sibelius Akatemiasta vuonna 2012 pääaineenaan yksinlaulu. Opinnoissaan Lehtola keskittyi erityisesti urkuimprovisointiin.

Useimmat Lehtolan urkukonserteista ovat sisältäneet improvisaatioita virsien tai muiden yleisölle tuttujen laulujen teemoista. Hänen taitoja on saatu Kangasniemelläkin jo muutamaan otteeseen kuulla, kun Lehtola on toiminut kanttorin sijaisena. Menneenä kesänä messun lopussa kuultu virsi-improvisaatio kirvoittikin spontaanit aplodit.

Seurakunnan järjestämään urkukonserttiin on vapaa pääsy, ja se lähetetään myös seurakunnan somekanavien kautta. Koronan vuoksi kirkossa noudatetaan konsertin aikana 1-2 metrin turvavälejä, paitsi samaan talouteen kuuluvien kanssa, ja sinne tullaan vain terveenä.

Konsertissa on mahdollisuus tukea kehitysmaiden naisten yrittäjyyttä ja omaehtoista toimeentuloa Naisten Pankille ohjattavan kolehdin kautta.

Maailma on kaunis – kaiken kansan urkukonsertti to 24.9. klo 18 kirkossa.