Poikkeusolojen pähkinät osa 26

Tämän viikot pähkinät laati Petra Laitinen, joka haastaa ensi viikon kysyjäksi Taija Purhosen.

Kysymykset:

1. Kuka oli Otto Wilhelm Lehmuskoski?

2. Mikä alkalimetalleihin kuuluva alkuaine tunnetaan myös lääkeaineena?

3. J. K. Rowlingin romaaneissa seikkailee Harry Potter, joka käy Tylypahkan koulua. Tylypahkassa oppilaat on jaettu neljään eri tupaan. Mitä tuvat ovat nimeltään?

4. Montako naista on valittu vuosien saatossa Kangasniemen kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi? Nimeä.

5. Minkä nimisessä kahvilassa Frendit-sarjan hahmot viettivät aikaansa?

6. Mihin lajiin sanat surya namaskaar, savasana ja happy baby liittyvät ja mitä ne ovat?

7. Mikä on pituushypyn naisten Suomen ennätystulos ja kenellä se on hallussaan?

8. Mitä eroa on Mustilla ja vihreillä oliiveilla?

9. Mitä on tuulhuttu?

10. Missä kuussa järjestetään tänä syksynä Yhdysvaltain presidentinvaalit?

Jokeri: Kuka on sanonut ”Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger, anger leads to hate, hate leads to suffering”?

Oikeat vastaukset löytyvät painetusta lehdestä ja näköislehdestä sivulta 8.