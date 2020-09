Keskiviikon saldo: Viisi uutta koronapositiivista Essoten alueella – tartunnat liittyvät aiempaan tapaukseen

0

Tänään keskiviikkona uusia koronatartuntoja on löytynyt Essoten alueelta eiliseen tiistaihin (22.9.) verrattuna viisi. Kaikki kuuluvat samaan viikonloppuna löytyneeseen tartuntaketjuun, jonka kokonaislukema on nyt 28.

– Alueella on nyt myös altistuneita muiden alueiden ketjuista, mistä näkyy hyvin taudin esiintyvyyden kasvu kansallisesti, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Altistuneiden kartoitus ja oireisten testaus jatkuu Essotessa edelleen. Karanteeniin asetettuja tämän ketjun yhteydessä on 70.

Edellisen suuren tartuntaketjun karanteenit ovat vähitellen purkautumassa.

– Tilanne näyttää olevan tämän ketjun osalta hallinnassamme ja altistuneet pääosin tiedossa. Laajasta testauksesta huolimatta näiden ketjujen ulkopuolelta ei ole löytynyt tartuntoja. Kummassakin suuressa ketjussa näyttää olleen melko tiivis porukka, jotka ovat kuitenkin melko vähän levittäneet tartuntoja lähipiirinsä ulkopuolelle. Tilanne olisi huolestuttavampi, jos meillä olisi tartuntoja joiden alkuperää ei pystytä jäljittämään, arvioi Seppälä.

Tartuntojen suuren määrän johdosta Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström kehottaa Essoten alueen asukkaita noudattamaan tavallistakin tarkemmin turvavälejä ja hyvää käsihygieniaa.

– Koronatestaukseen pääsee tällä hetkellä edelleen alle vuorokaudessa ja lähes kaikki tulokset valmistuvat alle vuorokauden sisällä, Gärdström kertoo.

Aluehallintovirasto on jatkanut alueellisia rajoitustoimia lokakuun loppuun saakka.