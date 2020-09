Uusia koronatartuntoja löytyi 11 Essoten alueella eilisen jälkeen

0

Eilisen maanantain 21. syyskuuta jälkeen Essoten alueella on löytynyt 11 uutta koronatartuntaa, sote-kuntayhtymä tiedottaa. Positiiviset testitulokset kuuluvat maanantaina uutisoituun 12 tapauksen tartuntaketjuun.

– Tartunnat liittyvät vapaa-ajalla vietettyyn tilaisuuteen. Suosittelemme, että niistä maltettaisiin nyt pidättäytyä, koska tartuntoja on sen verran paljon liikkeellä, sanoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Essote jatkaa vielä 28. syyskuuta saakka suositusta, että Mikkelin kaupungin alueella ravintolat olisivat auki ainoastaan kello 24 saakka.

Essote ei ole vielä tavoittanut osaa altistuneista. Tartuntaketjuun kuluvia altistumisia on voinut tapahtua perjantaina 18.9. seuraavissa mikkeliläisravintoloissa: Amarillo kello 18-20 ja Kumari kello 12-14.

Mikäli tuolloin näissä paikoissa käyneillä ilmenee koronaan viittaavia oireita, kehotetaan heitä olemaan yhteydessä Essoteen Päivystysavun numeron 116117 kautta.

Aluehallintovirasto on aiemmin (24.8.) päättänyt kieltää kaikki yli 50 hengen sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleisen kokoukset syyskuun aikana. Tilaisuuksia voidaan kuitenkin järjestää yli 50 henkilölle sillä edellytyksellä, että niiden turvallisuus varmistuu.

– Tulemme toimimaan tehostetusti tapahtumajärjestäjien kanssa, jotta näiden yli 50 hengen tilaisuuksien turvallisuus voidaan taata, Seppälä kertoo.

Essote ei tee erillisiä hallinnollisia päätöksiä tapahtumien kieltämisestä tai suosituksista, koska aluehallintoviraston päätös rajaa jo tilaisuuksien järjestämisiä.