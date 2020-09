Mikkelistä löytyi viikonlopun aikana 13 uutta koronatartuntaa

0

Viikonlopun aikana on löytynyt 13 uutta koronatartuntaa Essoten alueella. Valtaosa tartunnoista todettu sunnuntaina ja maanantain vastaisena yönä, joten tartuntojen jäljitys on edelleen kesken, kerrotaan Essoten tiedotteessa.

Tartuntoja on todettu Aalto-yliopiston Mikkelin kampuksen opiskelijoilla. Essoten suosituksen mukaisesti Kauppakorkeakoulun Mikkelin kandidaattiohjelman 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijat siirtyvät varotoimena etäopetukseen kahden viikon ajaksi.

Aalto-yliopiston Mikkelin kampuksella on voinut altistua 16.9-18.9. välisenä aikana.

Yksi uusista positiivisista koronatestien tuloksista liittyy muuhun, Essoten alueen ulkopuolella havaittuun tartuntaketjuun.

Essote jatkaa altistuneiden määrän selvittämistä ja henkilöiden määräämistä karanteeniin. Aiempien tartuntojen johdosta myös sairaalahoidossa on Essoten alueella potilaita.

Essoten määräämien alueellisten rajoitusten piti päättyä tänään maanantaina 21. syyskuuta.

– Harkitsemme alueellisten rajoitusten tarvetta, kun tartuntojen jäljitys on saatu maaliin, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.