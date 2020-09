0

Aila-myrsky katkoo sähköjä myös Kangasniemellä. Parhaillaan on sähköttä 280 taloutta pääosin pitäjän lounaisosissa. Viimeisen vuorokauden aikana sähköttömiä talouksia on ollut 497. Ilmatieteen laitos on antanut Etelä-Savoon voimakkaan tuulen varoituksen nyt puolilta päivin alkaen ja voimakkaiden tuulien ennustetaan jatkuvan aina puolille öin.