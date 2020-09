Aila-myrsky alkoi työllistää Etelä-Savon pelastuslaitosta

0

Etelä-Savoon saapunut Aila-myrsky on alkanut työllistää pelastuslaitosta, joka on hälytetty ensimmäisille vahingontorjuntatehtäville Kangasniemen, Pieksämäen, Joroisten ja Heinäveden alueella, kerrotaan Etelä-Savon pelastuslaitoksen tiedotteessa. Suurin osa myrskyn pelastuslaitokselle tuomista tehtävistä liittyy erilaisiin puuvahinkoihin. Kello 13.50 vahingontorjuntatehtäviä pelastuslaitoksen alueella on ollut 11.

Kangasniemellä sähköttömien talouksia oli 522 kello 14. Sähköttömiä talouksia on nyt etenkin kirkonkylän pohjoispuolella muun muassa Kutemajärven, Koittilan ja Tahkomäen suunnalla.

Myrskyrintama etenee päivän mittaan koko Etelä-Savon yli ja aiheuttanee myrskyvahinkoja ympäri maakuntaa.